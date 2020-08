Na giełdzie w Chicago cena drewna jest rekordowo wysoka, bo Amerykanie wzięli się ostro za remonty w okresie pandemii.

W piątek na Chicago Mercantile Exchange drewno z kontraktów futures drożało do 649,40 USD za 1 tys. stóp deskowych (2,35 metra sześciennego). To najwyższy kurs od co najmniej 1986 roku, do kiedy sięgają porównywalne dane. Od kwietnia cena drewna wzrosła ponad dwukrotnie, mocniej niż drożały w tym czasie „bezpieczne przystanie”, jak złoto, czy srebro.