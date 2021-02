Dług publiczny Brazylii przekroczył w styczniu poziom 5 bln reali (932 mld USD), pisze Reuters.

Całkowity dług federalny wzrósł w styczniu o 1 proc. Awaryjny bufor gotówkowy spadł w porównaniu z poprzednim miesiącem o 8,6 proc. w ujęciu nominalnym do 805,7 mld reali.

Według danych Departamentu Skarbu, 605 mld reali długu federalnego przypada do spłaty w pierwszych czterech miesiącach tego roku, przy czym 283 mld reali musi zostać uregulowane tylko w kwietniu, najwięcej w historii w ciągu jednego miesiąca.

„Należy zauważyć, że wskaźnik ten może ulec istotnej zmianie w najbliższych miesiącach, zwłaszcza tych o wysokim wolumenie zapadającego zadłużenia” - stwierdził Departament Skarbu.

Średnia stopa procentowa długu federalnego spadła do nowego najniższego poziomu - z 7,3 do 7,15 proc., jednak średnia stopa zadłużenia krajowego wyemitowanego w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrosła z 4,44 do 4,65 proc.