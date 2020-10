Rekordowy wzrost francuskiego PKB

Po „zabójczym” drugim kwartale, obejmującym lockdown gospodarki spowodowany pandemią koronawirusa, PKB Francji zdecydowanie odreagował, notując rekordowy wzrost.

Wstępny odczyt opublikowany w piątek przez Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE) pokazał, że w okresie lipiec-wrzesień 2020 r. francuska gospodarka rozwijała się w tempie 18,2 proc. co jest historycznym osiągnięciem. Poprzedzał to jednak rekordowy spadek, rzędu 13,7 proc. odnotowany kwartał wcześniej. Odczyt okazał się lepszy od mediany prognoz ekonomistów, która zakładała wzrost PKB o 15,4 proc.