Aż o 362 proc. do 12,1 mld USD wzrósł zysk kuwejckiego funduszu emerytalnego w pierwszym półroczu 2020 r., donosi Reuters.

Public Institution for Social Security (PIFSS), którego wartość szacowana jest na 124 mld USD tylko w II kwartale odnotował wzrost zysku rzędu 611 proc. do 4,7 mld USD.

Po reorganizacji portfela wymuszonej zmianą kadry menedżerskiej w rezultacie uznania za winnego czerpania osobistych korzyści przez byłego szefa PIFSS, fundusz zrezygnował z „wątpliwych” prawnie transakcji o wartości ponad 20 mld USD.

W sierpniu PIFSS informował że dąży do osiągnięcia poziomu zaangażowania od 12 do 17 proc. swojego portfela w nieruchomości, w private equity rzędu 8-13 proc. i infrastrukturę 3-10 proc. Od 40 do 60 proc. portfela stanowią akcje i instrumenty o stałym dochodzie

Fundusz kontroluje w 25 proc. amerykańską firmę private equity Stone Point Capital oraz Oak Hill Advisors a także 10 proc. TowerBrook CP.