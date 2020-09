Renault też ma SUV-a coupe

Jedni mówią, że takie auta wyglądają dziwnie, innym ten styl odpowiada, ale jedno jest pewne — nie da się przejść obok tego typu krzyżówki obojętnie.

Renault arkana pojawi się w europejskich salonach w pierwszym półroczu przyszłego roku. Francuzi chwalą się, że to pierwsze tego typu auto oferowane poza segmentem premium. I to prawda. Dotychczas na ryzykowny manewr połączenia stylistyki SUV-a i coupe decydowały się takie marki, jak BMW z modelem X4 i Mercedes-Benz z GLC coupe. Ich linie nadwozia przypominają sportowe auta ze skoszonym tyłem, ale duży prześwit i masywna karoseria nie pozostawiają złudzeń, że to także SUV. Arkana też wygląda jak napompowane kompaktowe coupe na sprężynach, a Renault chce sprawdzić, czy klienci z mniejszymi portfelami też skuszą się na taką ekstrawagancję. Model oferowany będzie z napędami hybrydowymi E-TECH Hybrid 140 KM i TCe 160 z układem mild-hybrid 12V. Producenci mocno inwestują w poszerzenie oferty SUV-ów, bo to segment, który cieszy się wielką popularnością. Renault ma już w ofercie małego captura, nieco większego kadjara oraz flagowego koleosa.