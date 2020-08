Rentowność bundów najwyższa od tygodnia

Rentowność obligacji 10-letnich Niemiec doszła w czwartek do najwyższej wartość od tygodnia dzięki dobrym danym makro oraz oczekiwanej ofercie nowych papierów, donosi Reuters.

Rentowność obligacji 10-letnich Niemiec doszła do minus 0,49 proc. w czwartek. Jeszcze we wtorek znajdowała się blisko 2,5-miesięcznego minimum, jednak w środę wzrosła o 5 pkt. bazowych, a w czwartek dodatkowo umocniła ten trend wiadomość o rekordowym wzroście zamówień w niemieckim przemyśle w czerwcu. Wzrost rentowności bundów wiązany jest dodatkowo z planowaną na czwartek ofertą obligacji Francji i Hiszpanii.

Tymczasem rentowność 10-letnich obligacji Wielkiej Brytanii wzrosła w czwartek do 0,15 proc., najwyższej wartości od prawie dwóch tygodni, po tym jak Bank Anglii nie dokonał zmian polityki monetarnej informując jednocześnie, że nie spodziewa się powrotu gospodarki do poziomu z końca ubiegłego roku aż do końca 2021 roku.