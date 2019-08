Rentowność obligacji 10-letnich Niemiec spadła we wtorek do rekordowo niskiego poziomu pomimo dobrych danych o zamówieniach w przemyśle w czerwcu, informuje Reuters.

Rentowność „dziesięciolatek” Niemiec spadła we wtorek do minus 0,542 proc. To oznacza, że inwestorzy nadal szukają bezpiecznych przystani w obliczu nasilającego się konfliktu handlowego USA i Chin. Na koniec 2018 roku rentowność bundów wynosiła plus 0,25 proc., a rok temu plus 0,4 proc.

HSBC poinformował we wtorek o obniżeniu prognozy rentowności obligacji USA i Niemiec, co tłumaczy spodziewanymi obniżkami stóp procentowych i dłuższym okresem utrzymania się niskiej inflacji. Obecnie bank oczekuje, że rentowność obligacji 10-letnich Niemiec będzie wynosić na koniec roku minus 0,8 proc. Wcześniej prognozował minus 0,2 proc. W przypadku analogicznych obligacji USA spodziewa się na koniec roku rentowności 1,5 proc. Wcześniej prognozował 2,1 proc. We wtorek wynosiła 1,75 proc.

