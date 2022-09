Rentowność obligacji Włoch osiągnęła 4 proc.

Rentowność 10-letnich włoskich obligacji wzrosła aż o 13 punktów bazowych do najwyższego poziomu od połowy czerwca i wyniosła 4,014 proc. Włoskie rentowności osiągnęły w czerwcu 4,28 proc., co skłoniło EBC do obiecania nowego instrumentu, który zapobiegnie nadmiernej rozbieżności w kosztach pożyczek rządowych w ramach bloku walutowego 19 krajów.

Opublikowane w środę dane pokazały, że inflacja w strefie euro wzrosła w sierpniu do kolejnego rekordowego poziomu 9,1 proc., przewyższając oczekiwania i umacniając argumenty za dalszymi dużymi podwyżkami EBC.