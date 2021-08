Pakiet finansowy, towarzyszący przejściu Lionela Messiego z FC Barcelona do Paris St Germain (PSG), zawiera częściową płatność w kryptowalucie francuskiego klub, informuje Reuters powołując się na anonimowe źródła.

Argentyńczyk Lionel Messi, gwiazdor europejskiej piłki nożnej, podpisał w ostatnich dniach dwuletni kontrakt z PSG z opcją przedłużenia go o rok. Według źródła Reutersa, pakiet finansowy zawiera płatność w kryptowalucie francuskiego klubu. Szczegóły nie są jak dotąd znane.

PSG wypuściło własną kryptowalutę w ubiegłym roku. Pozwala ona kibicom płacić za produkty klubu, czy udział w organizowanych przez niego imprezach. Kryptowaluta jest notowana na giełdzie Chiliz. Jej cena wzrosła wyraźnie po doniesieniach o możliwości przejścia Messiego do PSG. Obecnie wyceniana jest na 42,33 USD. Po tym jak argentyński piłkarz potwierdził przejście do francuskiego klubu drożała do 44 USD. Na początku sierpnia kosztowała ok. 23 USD. W dniach poprzedzających ogłoszenie przejścia Messiego do PSG obroty kryptowalutą klubu sięgały 1,2 mld USD, pisze Reuters. Jej kapitalizacja to obecnie 844 mln USD.