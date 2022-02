Jest mało prawdopodobne, że Unia Europejska na tym etapie zdecyduje o odcięciu Rosji od międzynarodowego systemu rozliczeń finansowych SWIFT, informuje Reuters powołując się na anonimowe źródła unijne.

Ministrowie spraw zagranicznych Państw Bałtyckich w czwartek wezwali UE do odcięciu dostępu Rosji do SWIFT. Szef PFR, Paweł Borys, nazwał takie działanie "bronią atomową”. Wskazał, że uniemożliwiłoby to Rosji dokonywanie większości płatności za eksport i import.