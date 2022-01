Według nieoficjalnych informacji Reutersa, przychody właściciela platformy społecznościowej TikTok, chińskiej spółki ByteDance, wzrosły w 2021 roku o 70 proc. do ok. 58 mld USD. To wolniejsza dynamika niż rok wcześniej.

W 2020 roku łączne przychody pekińskiej firmy wzrosły o ponad 100 proc. do 34,3 mld USD.