Rewolucja w zarządzie Comarchu

Środowe walne Comarchu uchwaliło zmiany w statucie zgodnie z którymi zarząd spółki może liczyć od dwóch do 12 osób. Jednocześnie powołało w jego skład sześciu nowych wiceprezesów.

W skład zarządu zostali powołani: Jeremiasz Filipiak, Arkadiusz Iłgowski, Tomasz Matysik, Wojciech Pawluś, Michał Pruski i Marcin Romanowski.

Jeremiasz Filipiak jest absolwentem Virginia Tech i Cornell University na kierunku informatyka. Od 2013 r. pełni funkcję prezesa w Comarch Inc. Do tej pory skupiał się na pracy z największymi klientami w USA oraz realizacji strategicznych celów technologicznych grupy. Pod jego nadzorem była prowadzona, zakończona niedawno inwestycja w główną serwerownię grupy Comarch na zachodniej półkuli w Mesa, w Arizonie. Prywatnie jest synem prezesa i założyciela Comarchu Janusza Filipiaka. W ostatniej książce „Dlaczego się udało” szef Comarchu wskazywał Jeremiasza Filipiaka na swojego następcę w funkcji prezesa.

Arkadiusz Iłgowski to absolwent kierunku telekomunikacja na INSA Lyon oraz EDHEC Business School, gdzie uzyskał tytuł Executive MBA. Z Comarchem jest związany od 2007 roku. Prace w spółce rozpoczynał jako konsultant ds. rozwiązań biznesowych w sektorze telekomunikacja, obsługując klientów we Francji. W 2008 roku awansował na stanowisko dyrektora business unit w sektorze ERP, odpowiedzialnego za rozwój tej działalności na rynku francuskim. W 2017 roku został mianowany country managerem i odpowiada za całość działalności grupy na tamtym rynku. Swoją karierę zawodową rozpoczął w firmie Capgemini we Francji, gdzie pracował jako programista.

Na wiceprezesa odpowiedzialnego za sektor publiczny został powołany Tomasz Matysik. To oczekiwana zmiana – czytelnicy PB mogli się o niej dowiedzieć już w połowie maja. Nowy wiceprezes z Comarchem związany jest od ponad 28 lat, czyli prawie od początku istnienia informatycznej spółki. Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, na której ukończył informatykę. Tam poznał Janusza Filipiaka, założyciela Comarchu, a wówczas szefa Katedry Telekomunikacji AGH, do którego uczęszczał na wykłady z telekomunikacji. Początkowo był zatrudniony jako projektant systemów ERP, następnie m.in. kierownik projektów wdrożeniowych czy dyrektor warszawskiego oddziału spółki. Od 2010 r. pełni funkcję prezesa zależnej od Comarchu spółki CA Consulting, niedawno stanął na czele innej spółki z grupy — Comarch Polska. W przeszłości pełnił funkcję m.in. prokurenta Comarchu oraz członka rady nadzorczej Comarch Healthcare.

Bez pośpiechu Prezes i założyciel Comarchu Janusz Filipiak kilka lat temu zapowiedział, że około 2022 r. przekaże stery w firmie synowi - Jeremiaszowi. W książce “Dlaczego się udało”, doprecyzował, że dopóki jest w dobrej formie nie ma powodu przyspieszać zmiany. Piotr Waniorek

Kolejny z nowych wiceprezesów to Wojciech Pawluś. Jest on absolwentem kierunku handel zagraniczny na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Studiował również na Wirtschaftsuniversität w Wiedniu. Z Comarchem związany jest od 2010. Wcześniej pracował dla globalnych firm w Niemczech, Indiach oraz w Tajlandii. W Comarchu zaczynał jako business development manager działający w regionie Beneluksu, a w 2012 objął pozycję dyrektora handlowego. W 2014 roku otrzymał promocję na stanowisko dyrektora zarządzającego, odpowiedzialnego za region Beneluksu, który w kolejnych latach stał się drugim największym zagranicznym rynkiem pod względem przychodów dla całej grupy. Wraz z powołaniem na stanowisko wiceprezesa Comarchu będzie dodatkowo odpowiedzialny za rynek Wielkiej Brytanii oraz Irlandii.

Do zarządu dołączył też Michał Pruski. To absolwent warszawskiej SGH na kierunku Finanse i Bankowość. Karierę zawodową rozpoczął w bankowości inwestycyjnej w 2003 roku. Pracował w międzynarodowych instytucjach finansowych w Warszawie, Londynie, Frankfurcie nad Menem i Singapurze. Z Comarchem związany jest od 2012 r. Od 2013 roku mieszka w Szwajcarii i aktualnie odpowiada za całość operacji informatycznej grupy w regionie DACH. Jest szefem spółek grupy w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Prywatnie jest zięciem prezesa Comarchu.

Ostatni z nowych wiceprezesów to Marcin Romanowski. Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej na kierunku elektronika i telekomunikacja. Pracę w Comarchu zaczynał w 2003 r. jako programista, następnie jako team leader, scrum master, aby w roku 2015 objąć rolę dyrektora centrum produkcyjnego digital banking. Przez 16 lat był odpowiedzialny za wdrożenia detalicznych i korporacyjnych systemów bankowości elektronicznej w Polsce i na świecie. W styczniu 2019 roku został powołany na dyrektora sektora e-Zdrowie, a w maju 2019 roku objął stanowisko prezesa Comarch Healthcare. Jest odpowiedzialny za dostarczanie na rynek medyczny systemów klasy HIS, produktów telemedycznych, a także odpowiada za działalność centrum medycznego iMed24.

Środowe walne zdecydowało też m.in. o przeznaczeniu 32,53 mln zł z zysku za 2022 r. na wypłatę dywidendy, co oznacza wypłatę 4 zł dywidendy na akcję.