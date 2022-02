W ciągu tygodnia do 28 stycznia br., łączna wartość rezerw zmniejszyła się o ponad 4 mld USD do 228,16 mld USD. W tym zasoby walut spadły o 2,2 mld USD.

Tymczasem w grudniu ubiegłego roku zasoby walut i złota w posiadaniu mieszkańców Turcji osiągnęły historyczne maksimum na poziomie 238,97 mld USD. Było to wynikiem zamiany oszczędności z lir podczas kryzysu walutowego, który doprowadził lokalną walutę do sięgającej 44 proc. deprecjacji w stosunku do amerykańskiego dolara.

Natomiast rezerwy jakimi dysponuje bank centralny Turcji według stanu na dzień 28 stycznia wyniosły 71,64 mld USD rosnąc nieznacznie z 70,80 mld tydzień wcześniej.