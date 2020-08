Robinhood wyceniony na 11,2 mld USD

W najnowszej rundzie finansowania Robinhood Financial został wyceniony na 11,2 mld USD, czyli o 2,6 mld USD wyżej niż w lipcu.

W najnowszej rundzie finansowania D1 Capital Partners zainwestowało 200 mln USD we właściciela aplikacji do handlowania na rynkach kapitałowych, której popularność wybuchła w USA w ostatnich miesiącach. W lipcu działającą od 7 lat spółkę wyceniano na 8,6 mld USD, ale stało się to jeszcze przed ujawnieniem wiadomości o rekordowej liczbie przynoszących Robinhood przychody transakcji użytkowników aplikacji w czerwcu. Średnio dziennie było ich 4,31 mln, więcej niż któregokolwiek z rywali.