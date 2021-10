Robyg na sprzedaż, chętnych nie brakuje

Robyg przez cztery lata od przejęcia przez Goldman Sachs i opuszczenia GPW zauważalnie urósł jako organizacja. Obecny właściciel na początku 2018 r. przejmował spółkę z ok. 682 mln zł kapitału własnego, bankiem ziemi o potencjale 12-14 tys. mieszkań, i po rekordowej sprzedaży w 2017 r. Zapłacił ok. 1,158 mld zł, co oznacza 70-procentową premię w stosunku do wartości księgowej [1,7 P/BV - red.]. Według naszej wiedzy żaden deweloper mieszkaniowy nie był wówczas notowany z takimi wskaźnikami. W Polsce grupa spółek porównywalnych jest jednak zróżnicowana - są notowane z premią do wartości księgowej oraz z dyskontem. Najczęściej wynika to z jakości aktywów i sposobu tworzenia kapitałów własnych. Dodatkowo liderzy branży notowani są z premią jako najbardziej stabilni oraz wiarygodni. Finalna stawka, jaką zapłacił Goldman Sachs, zawierała premię za kontrolę i przejęcie jednego z największych wówczas podmiotów w branży.

Obecnie wartość spółki jest znaczenie wyższa. Kapitał własny Robyga na koniec 1 półrocza 2021 wyniósł blisko 1,1 mld zł [po odjęciu bezterminowej pożyczki od akcjonariusza - red.]. Rośnie też sprzedaż mieszkań - wszystko wskazuje na to, że w tym roku spółce uda się pobić rekord z 2017 r. Po trzech kwartałach brakuje mu do tego wyniku niespełna 100 lokali. Dodatkowo bank ziemi Robyga niemal się podwoił.

Patrząc na obecną wysokości kapitału własnego i uwzględniając 197 mln zł dywidendy, wypłacone od czasu przejęcia, można stwierdzić, że obecnie wartość spółki przewyższa już cenę zakupu. Przy wskaźniku P/BV z 2017 r. wynosi ona około 2 mld zł.

Obecnie jednak rynek wycenia deweloperów mieszkaniowych wyżej niż w 2018 r. Wartości nadal są zróżnicowane, co wynika z wielkości spółek, jednak podmiotów, których wycena przekracza wartość księgową, jest więcej niż przed trzema laty.