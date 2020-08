Cena ropy WTI rosła we wtorek w związku z obawami zakłócenia podaży surowca.

Inwestorzy obawiają się skutków huraganu Laura, który może dotrzeć w rejon Zatoki Meksykańskiej w tym tygodniu. Ponadto rynek oczekuje, że najnowsze dane o zapasach pokażą ich piąty z rzędu spadek w ubiegłym tygodniu, tym razem o ok. 4,3 mln baryłek.

Na zamknięciu sesji na NYMEX kurs baryłki ropy WTI z październikowych kontraktów rósł o 1,7 proc. do 43,35 USD. To najwyższy kurs zamknięcia dla wiodącego kontraktu od 5 marca. Roba Brent zdrożała o 1,7 proc. do 45,89 USD.