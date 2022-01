Ropa najdroższa od ponad siedmiu lat

Przed godz. 15 czasu polskiego kontrakty terminowe na ropę Brent rosły o 0,74 USD (+0,9 proc.) do 87,22 USD za baryłkę, zaś na ropę WTI o 1,07 USD (+1,3 proc.) do 84,89 USD za baryłkę. Oba benchmarki osiągnęły tym samym najwyższy poziom od października 2014 roku.

Wzrost cen to efekt obaw o poziom dostaw związanych z napięciami na Bliskim Wschodzie, w tym przede wszystkim między Jemenem a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Nie bez wpływu pozostaje również konflikt Rosji i Ukrainy.

Koncern naftowy ADNOC z ZEA poinformował, że podejmuje działania, aby zapewnić nieprzerwane dostawy swoim lokalnym i międzynarodowym klientom po ataku zbrojnym na jeden z magazynów paliw.

Analitycy Goldman Sachs spodziewają się, że do lata zapasy ropy w krajach OECD spadną do najniższego poziomu od 22 lat, a cena ropy Brent wzrośnie jeszcze w tym roku do 100 USD za baryłkę.