Cena ropy spadała w poniedziałek z powodu mocniejszego dolara, a także w związku ze zbliżającym się spotkaniem OPEC+.

W czwartek dojdzie do spotkania przedstawicieli państw należących do OPEC+. Pojawiły się głosy, że część uczestników kartelu będzie domagać się zwiększenia wydobycia ropy aby skorzystać z względnie wysokich cen surowca. Arabia Saudyjska, która wcześniej sama zmniejszyła podaż, aby podtrzymać cenę ropy, nawołuje do „skrajnej ostrożności”.