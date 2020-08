Ropa staniała

Cena ropy spadła w piątek, a jako powód podawano m.in. wzrost napięcia w relacjach USA z Chinami.

Po ogłoszeniu zamiaru wyrzucenia chińskich aplikacji TikTok i WeChast z amerykańskiego rynku, a następnie wiadomości o nałożeniu sankcji na oficjeli z Chin i Hongkongu wzrosła obawa inwestorów nasilenia konfliktu między USA i Chinami, co w okresie niedawnej wojny handlowej skutkowało spadkiem popytu na ropę. Dodatkowo dane z amerykańskiego rynku pracy w lipcu odebrano jako zapowiedź zahamowania szybkiego wychodzenia gospodarki z kryzysu, co także może być negatywne dla notowań ropy. Nie ma także postępu w negocjacjach Białego Domu z Demokratami z Kongresu w sprawie przedłużenia dodatkowych świadczeń dla bezrobotnych Amerykanów, co jest negatywne dla wydatków gospodarstw domowych. Notowaniom ropy nie sprzyjało także umocnienie dolara.