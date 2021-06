Kontrakty terminowe na ropę naftową wzrosły we wtorek, a ceny w USA ustabilizowały się powyżej 70 USD za baryłkę po raz pierwszy od października 2018 roku.

Ceny zwiększyły swoje zyski po tym, jak Energy Information Administration (EIA) w comiesięcznym raporcie podniosła o 5 proc. swoją prognozę średniej ceny ropy naftowej WTI w 2021 r. do 61,85 USD za baryłkę.

Wzrostowi sprzyjał również fakt, że analitycy ankietowani przez S&P Global Platts spodziewają się trzeciego z rzędu tygodniowego spadku zapasów ropy w USA, tym razem o 4,1 miliona baryłek. Dane zostaną opublikowane w środę.

Kontrakty na ropę WTI zdrożały we wtorek o 82 centy (1,2 proc.) do 70,05 USD za baryłkę. To najwyższa cena od października 2018 roku.