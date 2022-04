Ropa zdrożała

Ropa taniała w poniedziałek przez obawy spadku popytu na surowiec w Chinach, które są jego największym importerem. We wtorek nastroje zmieniła wiadomość, że bank centralny Chin jest gotów pomóc małym firmom oraz branżom poszkodowanym przez restrykcje wprowadzone z powodu wzrostu zarażeń koronawirusem. Dodatkowo ropa drożała także po deklaracjach Niemiec o zastąpieniu rosyjskiej ropy w najbliższych dniach surowcem z innych źródeł.

Na zamknięciu sesji na NYMEX kurs baryłki ropy WTI z czerwcowych kontraktów rósł o 3,16 USD, czyli 3,2 proc., do 101,70 USD. W poniedziałek, po spadku o 3,5 proc. do 98,54 USD był najniższy od 11 kwietnia. Ropa Brent drożała we wtorek na ICE Futures o 3,5 proc. do 104,92 USD.