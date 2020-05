Cena ropy WTI rosła na zamknięciu sesji na NYMEX choć wcześniej spadała.

Ropa zdrożała pomimo niespodziewanego wzrostu zapasów surowca w USA w ubiegłym tygodniu o 7,9 mln baryłek. Analitycy prognozowali spadek o 1,2 mln baryłek. Początkową reakcją rynku był spadek ceny ropy, ale potem kierunek notowań się zmienił, co tłumaczono m.in. informacją o spadku dostaw ropy w Cushing, centrum składowania surowca w USA, o 3,4 mln baryłek.

Ropa WTI z lipcowych kontraktów drożała na zamknięciu sesji na NYMEX o 2,7 proc. do 33,71 USD. W elektronicznym handlu posesyjnym jej cena rosła jeszcze mocniej, o 3,3 proc. do 33,90 USD. W tym samym czasie ropa Brent drożała o prawie 2 proc. do 35,42 USD.