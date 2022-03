Rosja chce uznania Facebooka i Instagrama za platformy ekstremistyczne

Rosyjscy prokuratorzy zwrócili się do sądu o uznanie należących do spółki Meta platform Facebook i Instagram za “ekstremistyczne”, co otworzy drogę do uznania działalności amerykańskiego giganta za przestępczą - informuje Bloomberg, powołując się na doniesienia rosyjskiej agencji Interfax.

Władze zablokowały dostęp do Facebooka w zeszłym tygodniu na podstawie nowej ustawy medialnej. Uznanie platform za ekstremistyczne umożliwiałoby uznanie wszystkich operacji spółki Meta w Rosji za przestępcze. Zablokowana miałaby zostać również aplikacja Instagram.