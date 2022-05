Rosja dostarcza coraz więcej ropy do Indii

Według najnowszych danych, w kwietniu Rosja dostarczała do Indii dziennie średnio 277 tys. baryłek surowca co pozwoliło na awans na czwartą pozycję wśród sprzedawców ropy do trzeciej pod względem wielkości gospodarki w Azji. Udział ten wzrósł do rekordowych 6 proc. Tymczasem jeszcze w marcu średnia dzienna wynosiła zaledwie około 66 tys. baryłek.

Jak podaje agencja powołując się na Ehsana Ul Haqa, analityka Refinitiv, Indie kupowały unieruchomioną rosyjską ropę, podczas gdy niektórzy europejscy nabywcy nabywali większe ilości ropy afrykańskiej i amerykańskiej.

Udział ropy afrykańskiej w ogólnym imporcie ropy indyjskiej spadł do około 6 proc. w kwietniu z 14,5 proc. w marcu, podczas gdy udział ropy z USA spadł prawie o połowę do 3 proc. Z kolei ropa pochodząca z Azerbejdżanu, Rosji i Kazachstanu łącznie stanowiła około 11 proc. indyjskiego importu wobec zaledwie około 3 proc. w marcu. Udział ropy naftowej z Bliskiego Wschodu wzrósł do 71 z 68 proc.

Jak sugerują wstępne szacunki Refinitiv, import ropy z Rosji ma dalej rosnąć do około 487,5 tys. bpd w maju. Głównym magnesem jest dużo niższa cena surowca z Rosji i dodatkowo oferowane rabaty przez reżim Putina, który chce zapewnić sobie źródła finansowania inwazji militarnej na Ukrainie.