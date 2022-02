Rosja dysponuje ponad 53 mld USD wolnych środków budżetowych

Jak stwierdził w oświadczeniu rząd, „…dziś Rosja ma wystarczające środki finansowe, aby utrzymać system finansowy w obliczu sankcji i zagrożeń zewnętrznych". Zadeklarował, że środki te mogą być wykorzystane m.in. na wsparcie firm dotkniętych sankcjami.

Po gwałtownym osłabieniu rubla Bank Rosji zapowiedział interwencje rynkowe, co pozwoliło rosyjskiej walucie odbić od historycznych minimów. W przypadku dolara kurs spadł aż do 89,60 rubli zaś w relacji do rubla przebity został psychologiczny próg 100 rubli (w szczycie przeceny było to 101,03 rubli).

Rentowności rosyjskich benchmarkowych 10-letnich obligacji OFZ denominowanych w rublach, które poruszają się odwrotnie do cen, wzrosły do 10,93 proc., najwyższego poziomu od początku 2016 roku.