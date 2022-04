Rosyjskie ministerstwo gospodarki spodziewa się, że wydobycie ropy naftowej w objętym międzynarodowymi sankcjami kraju może spaść w 2022 roku o 17 proc. - ustalił Reuters.

Według dokumentu, do którego dotarła agencja, wydobycie rosyjskiej ropy może spaść do 433,8-475,3 mln ton (od 8,68 do 9,5 mln baryłek dziennie). W 2021 roku sięgało 524 mln ton.