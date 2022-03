Rosjanie odcięci od nowych aut [PODCAST]

Ford, Honda, Volvo, Łada, Renault, a także BMW, Toyota i koncern Stelantis – to pokaźna, choć niekompletna i stale się wydłużająca lista firm motoryzacyjnych, które zawiesiły produkcję w swoich rosyjskich fabrykach lub wstrzymały sprzedaż modeli. Część marek zawiesza sprzedaż w geście sprzeciwu wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę, część z obaw o rozliczenia. Fabryki nie są w stanie produkować na miejscu. Wciąż trwa kryzys półprzewodnikowy, a wojna na Ukrainie znacznie skomplikowała procesy logistyczne. Morskie połączenia transportowe zostały praktycznie zawieszone. Rosja jest izolowana na arenie międzynarodowej. Jak to wpłynie na nadwyrężoną już pandemią kondycję przemysłu motoryzacyjnego? Między innymi o tym opowiada Paweł Gos, prezes firmy Exact Systems. Nad przyszłością europejskiego przemysłu motoryzacyjnego zastanawia się też Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu motoryzacyjnego. Zwraca uwagę na rolę Ukrainy. O kontynuacji tendencji, którą znacznie przyspieszyła pandemia, opowiada z kolei Michał Knitter, wiceprezes platformy Carsmile. Chodzi o cyfryzację procesu sprzedaży i ewolucję na rynku finansowania zakupu aut. Wspólnie zastanawiamy się, czy rosyjska agresja zmieni tempo tych zjawisk. O tym, co na pewno przyspieszy, czyli o wzroście cen, rozmawiam w Wojciechem Drzewieckim, prezesem Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar. Obecnie średnia cena auta nowego samochodu w Polsce już przekracza 130 tys. zł, a będzie rosła. Wojciech Drzewiecki tłumaczy, dlaczego. Wyjaśnia też, jaki wpływ na ceny - również w Polsce - może mieć wojna tuż za naszą wschodnią granicą.

1'21" Paweł Gos o rynku motoryzacyjnym w trakcie wojny

7'35" Jakub Faryś o roli Ukrainy w przemyśle motoryzacyjnym

15'53" Michał Knitter o przyszłości sprzedaży aut

22'22" Wojciech Drzewiecki o wojennych podwyżkach cen

