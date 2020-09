Rośnie moda na ekokosmetyki

Naturalne kosmetyki można znaleźć już w czterech na dziesięć gospodarstw domowych.

W czerwcu 2020 r. wartość kosmetyków kolorowych, produktów higieny osobistej i intymnej, pielęgnacji jamy ustnej, skóry, pielęgnacji dziecięcej wyniosła 11,2 mld zł — wyliczyli analitycy GfK Polonia. W stosunku do roku ubiegłego spadła o 1,4 proc. W tej grupie produktowej jest jednak jedna kategoria, która mimo czasowo zmniejszonego popytu w całym sektorze rośnie w szybkim tempie — kosmetyki ekologiczne. Obecnie stanowią one wprawdzietylko 2 proc. ogólnej wartości rynku produktów pielęgnacyjnych, a ich wartość sięga 193,5 mln zł, to roczny wzrost sięgnął aż 39 proc.