Rośnie rentowność obligacji Niemiec, bo EBC ważniejszy niż Ukraina

Obawy wywołane przez kryzys ukraiński ustąpiły oczekiwaniom dotyczącym zacieśniania polityki monetarnej przez Europejski Bank Centralny, informuje Reuters.

Rentowność obligacji 10-letnich Niemiec, która porusza się w odwrotnym kierunku do ceny, która wcześniej spadała do 0,146 proc., rośnie o 1,5 pkt. bazowego do 0,214 proc.