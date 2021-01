Niemiecki regulator BaFin zgodził się, aby Aleksiej Mordaszow nie ogłaszał wezwania na akcje biura turystycznego TUI, co otwiera drogę do udzielenia wsparcia niemieckiej spółce, informuje Reuters.

Agencja przypomina, że na początku grudnia biuro turystyczne, którego przychody gwałtownie spadły z powodu pandemii, dowiedziało się, że może liczyć na wielomiliardową pomoc niemieckiego rządu, prywatnych inwestorów i banków.

fot. REUTERS/Fabian Bimmer/Files/Forum

Mordaszow jest największym akcjonariuszem TUI. Skutkiem planowanych działań będzie wzrost posiadanego przez niego pakietu akcji z 25 proc. do 36 proc. Mordaszow poparł je, ale pod warunkiem, że nie będzie musiał ogłaszać obowiązkowego wezwania na akcje spółki wynikającego ze zwiększenia przez niego udziału w akcjonariacie. Niemiecki regulator zgodził się na to w poniedziałek, co otwiera możliwość kontynuacji działań wspierających TUI.