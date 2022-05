Dotychczas rosyjscy eksporterzy mieli obowiązek wymiany na ruble 80 proc. wpływów w obcych walutach. Odsetek ten zostanie zmniejszony do 50 proc.

Obowiązek wymiany obcych walut wprowadzono niedługo po napaści Rosji na Ukrainę pod koniec lutego. Miało to zapobiegać osłabieniu rubla. Wprowadzona przez bank centralny oraz resort finansów częściowa kontrola kapitału spowodowała, że na krajowym rynku rosyjska waluta znacząco się umocniła. W poniedziałek była w Rosji najmocniejsza od 7 lat wobec euro. Tak duże umocnienie rubla w Rosji zaczęło być szkodliwe dla krajowych eksporterów, a przez to także dla budżetu. To skłoniło władze do luzowania wprowadzonej kontroli kapitału.