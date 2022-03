Rosyjskie spółki drożeją po wznowieniu handlu w Moskwie

W czwartek giełda w Moskwie wznowiła częściowo notowania spółek po najdłuższym zawieszeniu handlu akcjami w historii, informuje Bloomberg.

W czwartek wznowiono handel akcjami 33 rosyjskich spółek, w tym największych, jak Gazprom, Łukoil czy Aerofłot. Sesję skrócono do czterech godzin. O 10:15 czasu lokalnego główny indeks giełdy w Moskwie rósł o 11 proc., zmniejszając roczną stratę do 27 proc. Przed częściowym wznowieniem handlu podjęto szereg działań, które miały zapobiec dalszej przecenie akcji, która ma w obecnej sytuacji także kontekst polityczny. Zakazano tzw. krótkiej sprzedaży, czyli zarabiania na spadku kursu spółki. Inwestorzy zagraniczni nie mają możliwości swobodnego handlu. Fundusz majątkowy Rosji miał także interweniować na rynku akcji, na co podobno przeznaczono nawet 10 mld USD.