Rozmowy USA-Iran istotne dla cen ropy

Tematem przewodnim dzisiejszego dnia na rynku ropy naftowej jest wznowienie rozmów przedstawicieli USA i Iranu w Wiedniu. Już dzisiaj dyplomaci z obu krajów zasiądą do rozmów na temat potencjalnego wznowienia paktu nuklearnego, ustanowionego jeszcze w 2015 r. za czasów kadencji Baracka Obamy i Hassana Rouhaniego, a później odrzuconego przez Donalda Trumpa. Temat jest istotny, bowiem chodzi w nim de facto o uchylenie sankcji związanych z produkcją i eksportem irańskiej ropy naftowej.

Te rozmowy nie będą jednak proste, co zresztą pokazuje historia wzajemnych stosunków obu krajów w ostatnich miesiącach. USA i Iran negocjują już od wielu tygodni, aczkolwiek na razie bez istotnych rezultatów ze względu na spore rozbieżności w oczekiwaniach. Stany Zjednoczone póki co zgodziły się na wprowadzenie wyjątków od sankcji, aczkolwiek Iran domaga się całkowitego ich zniesienia i zapewnień co do braku ich powrotu. Jednak USA wolałyby działać stopniowo i decydować się na duże ustępstwa tylko jeśli druga strona zrobi to samo w kontekście swojego programu atomowego.

W rezultacie, na rynku nie brakuje sceptyków sądzących, że wznawiane dzisiaj rozmowy w Wiedniu nie przyniosą przełomu, a na powrót irańskiej ropy naftowej na globalny rynek trzeba jeszcze długo poczekać. Jeśli faktycznie dzisiaj nie pojawi się informacja o postępach w negocjacjach, to ceny ropy naftowej w krótkoterminowej perspektywie pozostaną wyraźnie wspierane przez obawy o niskie zapasy i nienadążającą za popytem podaż.