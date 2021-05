Rozwój kolei świetnie wpisuje się w założenia Euro

Zrównoważony transport to jedno z założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Głównymi celami dla całego sektora transportowego są znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianychi osiągnięcie bardziej zrównoważonego rozwoju.

Rozwój kolei świetnie wpisuje się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu. Patrząc bowiem na wpływ na środowisko, transport kolejowy w stosunku do innych środków transportu pasażerskiego, drogowego i lotniczego, przedstawia się bardzo korzystnie. Charakteryzuje się ponad 3 razy mniejszą emisją CO2 niż transport drogowy i ponad 8 razy mniejszą emisją CO2 niż lotniczy. Kolej jest zatem najbardziej ekologicznym środkiem transportu zbiorowego.

Zielone inwestycje na kolei

Kluczem do dalszego rozwoju kolei są intensywne inwestycje taborowe. Od grudnia 2017 r. PKP Intercity konsekwentnie realizuje największy program inwestycyjny w historii spółki „PKP Intercity — Kolej Dużych Inwestycji”, którego celem jest modernizacja i zakup nowego taboru oraz dalsze podnoszenie komfortu podróży. W 2021 r. przewoźnik wszedł z zakontraktowanymi umowami o łącznej wartości ponad 5 mld zł brutto.

W ramach kontynuacji strategii taborowej do 2030 r. spółka zainwestuje w nowoczesny tabor 19 mld zł. W efekcie inwestycji flotę przewoźnika zasilą m.in. nowe elektryczne pojazdy o znacznie mniejszej emisji CO2. Ponad 19 mld zł na nowoczesny tabor dla PKP Intercity stanowi realizację planów rozwoju sektora kolejowego w całej Europie nakreślonych przez Komisję Europejską do 2050 r. Plany wyznaczają za cele: ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w transporcie o 90 proc. do 2050 r., podróże rozkładowe poniżej 500 km neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla do 2030 r. oraz kolej jako główny i najmniej emisyjny środek transportu zbiorowego.

Kolej jako najbardziej ekologiczny środek transportu zbiorowego ma ambicję stać się w najbliższych latach środkiem transportu pierwszego wyboru dla jak największej liczby mieszkańców kraju. Plany PKP Intercity zakładają osiągnięcie liczby ponad 74 mln pasażerów w 2030 r. Dzięki temu zmniejszy się negatywne oddziaływanie na środowisko poprzez przyciągnięcie osób dotychczas korzystających z transportu indywidualnego.

Budowa świadomości ekologicznej

Coraz bardziej świadomy ekologicznie pasażer przyszłości będzie cenił kolej za to, że jest najbardziej ekologicznym środkiem transportu zbiorowego. Warto powołać się tutaj na wyniki przeprowadzanych przez przewoźnika badań. Na przełomie marca i kwietnia 2021 r. zrealizowano wśród pasażerów PKP Intercity ankietę online dotyczącą m.in. kwestii podejścia podróżnych do ekologii. 86 proc. pasażerów postrzega kolej jako najbardziej ekologiczny środek transportu zbiorowego, a według deklaracji 51 proc. osób podróżujących pociągami PKP Intercity kwestie związane z ekologią mają wpływ na to jaki środek transportu oni wybierają. Widać więc wyraźnie, że dbałość o ekologię jest jednym z istotnych czynników, które mają wpływ na decyzje konsumentów, jednak cały czas pozostaje pole do działania w tym obszarze.

Chcąc szerzyć wśród pasażerów świadomość oddziaływania poszczególnych środków transportu na środowisko, PKP Intercity pracuje nad wdrożeniem informacji dla pasażerów nt. śladu węglowego, jaki pozostawi ich podróż pociągiem oraz tego o ile bardziej ekologiczna będzie ona od przejazdu innymi środkami transportu. Wybierając pociągi PKP Intercity zamiast transportu drogowego w samym 2020 r. Polacy przyczynili się do mniejszej o 460 tys. ton emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Mimo niskiego wpływu kolei na środowisko w PKP Intercity trwają prace nad offesetem ekologicznym, który umożliwi pasażerom bezpośredni udział w osiąganiu przez przewoźnika neutralności klimatycznej. Będzie to dobrowolna dodatkowa opłata, która w całości będzie przeznaczona na projekty ekologiczne. PKP Intercity planuje realizować nasadzenia wraz z Lasami Państwowymi. Przewoźnik i organizacja podpisały list intencyjny dotyczący współpracy przy tym projekcie.

Plan podróży PKP Intercity ma ambicję stać się pierwszym polskim przewoźnikiem pasażerskim, którego działalność będzie neutralna dla klimatu. arc

Zwiększanie efektywności energetycznej

PKP Intercity od kilku lat realizuje liczne działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego i będzie je nasilać w najbliższych latach. PKP Intercity rozwija projekty zwiększania efektywności energetycznej. Przykładami takich działań jest projekt eco driving, którego założeniem jest wypracowanie technik prowadzenia pociągu przez maszynistów, które pozwolą na obniżenie ilości zużywanej energii elektrycznej przez wszystkie pociągi prowadzone z wykorzystaniem trakcji elektrycznej. Ponadto PKP Intercity planuje do pokrycia częściowego zapotrzebowania na energię elektryczną wykorzystać na swoich stacjach postojowych odnawialne źródła energii w postaci paneli fotowoltaicznych. Spółka zakończyła analizy w tym zakresie i planuje pilotażowe uruchomienie fotowoltaicznych źródeł OZE na terenie bocznicy kolejowej Warszawa Grochów.

Przed nami dekada dynamicznego rozwoju kolei w duchu prośrodowiskowym — potężne inwestycje pozwolą skutecznie odpowiedzieć na założenia Zielonego Ładu. Realizując liczne działania na rzecz środowiska, PKP Intercity ma ambicję stać się pierwszym polskim przewoźnikiem pasażerskim, którego działalność będzie neutralna dla klimatu.