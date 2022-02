Rada Polityki Pieniężnej podniosła wszystkie stopy procentowe o 50 pkt bazowych. Decyzja jest zgodna z oczekiwaniami.

Oznacza, że główna stopa NBP, referencyjna, wzrosła do 2,75 proc. Stopa lombardowa wzrosła do 3,25 proc., depozytowa do 2,25 proc., redyskontowa do 2,80 proc., a dyskontowa do 2,85 proc.