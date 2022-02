Pekao: to nie koniec podwyżek stóp procentowych w Polsce

Rada Polityki Pieniężnej ponownie podniosła stopy procentowe, po raz trzeci z rzędu o 50 pb; stopa referencyjna NBP wróciła do poziomu z czerwca 2013 r. - przekazał ekspert Piotr Bartkiewicz z Pekao komentując wtorkową decyzję RPP. To nie koniec podwyżek stóp procentowych w Polsce - dodał.

Rada Polityki Pieniężnej podniosła we wtorek wszystkie stopy procentowe o 50 pkt. bazowych. Stopa referencyjna, główna stopa NBP, wzrosła z 2,25 proc. do 2,75 proc. Zgodnie z decyzją RPP, stopa referencyjna wzrosła do 2,75 proc., stopa lombardowa do 3,25 proc., stopa depozytowa do 2,25 proc., stopa redyskonta weksli do 2,80 proc., a stopa dyskontowa do 2,85 proc.