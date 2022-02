Rubel umacnia się po raz pierwszy od trzech dni. W czwartek był rekordowo słaby z powodu napaści Rosji na Ukrainę i ogłoszeniu międzynarodowych sankcji przeciwko Rosji, informuje Bloomberg.

Rubel umacnia się, bo ogłoszone sankcje nie są tak dotkliwe jak się obawiano, twierdzi agencja. W piątek rano rubel umacnia się o 0,7 proc. do 84,72 za dolara. W czwartek słabł do 89,60. Wobec euro umacnia się dziś o 0,5 proc. do 94,78. Wczoraj słabł do rekordowych 101,03 na rynku międzybankowym.