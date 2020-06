Ryanair i jego prezes mogą stanąć przed sądem w USA

Amerykański sędzia nie zgodził się na oddalenie zarzutu wprowadzenia w błąd, który akcjonariusze postawili Ryanair Holdings oraz prezesowi największej europejskiej taniej linii lotniczej, pisze Reuters.

Oddalając dużą część zarzutów stawianych w proponowanym pozwie zbiorowym, sędzia Paul Oetken uznał, że akcjonariusze mogą jednak próbować dowieść iż Rynair umyślnie wprowadził ich w błąd oświadczając, że jest „niemal pewne”, że nie uzna działalności związków zawodowych w firmie, bo oznaczałoby to wzrost kosztów i spadek zysków. Sędzia sądu na Manhattanie przywołał oświadczenie prezesa Michaela O’Leary’ego z walnego zgromadzenia akcjonariuszy we wrześniu 2017 roku, że spółka nie uzna związków zawodowych póki „piekło nie zamarznie”. Oetken zwrócił uwagę na sprzeczność tej deklaracji z późniejszym twierdzeniem prezesa Ryanair, że „od dawna oczekiwał uzwiązkowienia” firmy. Sędzia wskazał, że może być to „bezpośredni dowód” możliwego umyślnego wprowadzenia w błąd akcjonariuszy, informuje Reuters. Agencja przypomina, że w kiedy w grudniu Ryanair ogłosił zamiar uznania związku zawodowego pilotów jego amerykańskie kwity depozytowe staniały podczas sesji o 5,2 proc.