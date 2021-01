Ryby wstrzymały pracę francuskiej elektrowni atomowej

Wszystkie reaktory elektrowni atomowej Paluel zostały wyłączone po tym jak ławica ryb utknęła w bębnach filtrujących pomp. Stacja pobiera wodę morską do chłodzenia, narażając się na szereg zagrożeń środowiskowych.

Electricite de France odłączył cztery rektory należące do elektrowni Paluel położonej na północnym wybrzeżu Francji. Awarię spowodowała znaczna liczba ryb zakleszczonych w bębnach filtrujących pomp. Dwa reaktory powróciły już do pracy, trzeci wymaga dalszej kontroli a czwarty pozostanie wyłączony do 23 stycznia kiedy to nastąpić ma planowane wcześniej tankowanie.