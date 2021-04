Rynek bankowy po pandemii [PODCAST]

Będzie tak samo jak teraz, tylko bardziej — to najprostsza odpowiedź na pytanie, jak covid zmienia bankowość. Coraz więcej ruchu przejdzie do mobile’u i coraz więcej oddziałów pójdzie pod klucz.

Jamie Diamond, szef JP Morgan, jeden z najbardziej szanowanych prezesów na Wall Street, w tegorocznym liście do akcjonariuszy — o rozmiarach książki — napisał, że największym wyzwaniem dla banków jest shadow banking. Nie chodzi mu o firmy pożyczkowe, ale Apple’a, Facebooka, Amazona, Google’a. Do wyliczanki można byłoby dorzucić jeszcze kilka brandów, bo liczba firm zupełnie niefinansowych, które na rynku finansowym czują się całkiem dobrze, jest coraz dłuższa. Wystarczy wymienić Wallmarta, w Polsce nieznanego, albo Starbucksa, znanego u nas doskonale.

Szef JP Morgan wykłada akcjonariuszom, że znaczenie banków na rynku finansowym systematycznie się zmniejsza. Właśnie ze względu na udział nieregulowanych niefinansowych graczy.

To dość znamienne, że w drugim pandemicznym roku Jamie Diamond kieruje uwagę inwestorów na bigtechy. Nie pisze, że po covidzie nic już nie będzie takie samo. Koronakryzys niewiele w bankowości w gruncie rzeczy zmieni, co też słychać w wypowiedziach rozmówców podcastu „Rynek bankowy po pandemii”. Pewne zjawiska nabiorą tempa: na pewno zacznie zmniejszać się sieć oddziałów. Warto odnotować, że jest to proces postępujący od lat. Od 2015 r. ubyło około jednej trzeciej oddziałów.

Szybko spada zatrudnienie w bankach, co jest pokłosiem kurczenia się sieci. Dzisiaj większość bankowców pracuje w centralach, a nie w oddziałach. Liczba etatów w ciągu sześciu lat zmniejszyła się o 17 proc.

Dlaczego za punkt odniesienia został wzięty 2015 r.? Bo wtedy skończyły się złote czasy bankowania: wysokie stopy procentowe, brak podatku i domiarów kapitałowych dołujących wyniki banków. Co najgorsze, to złe czasy są jeszcze przed bankowcami. I wcale nie z powodu koronakryzysu, ale franka szwajcarskiego.

To jednak jest opowieść na inny podcast. Zapraszam do wysłuchania czterech rozmów o tym, jak covid zmienił bankowość i jak będzie/może ona wyglądać po epidemii.

