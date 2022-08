Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Wtorkowy handel na rynkach przebiega przy niższej zmienności, co pokazuje, że inwestorzy zaczynają pozycjonować się pod jutrzejsze dane o lipcowej inflacji CPI. Jeżeli pokażą one jej spadek, to rynki nie będą pewne tego, czy FED zdecyduje się we wrześniu podnieść stopy procentowe o kolejne 75 punktów bazowych. Zwłaszcza, że nie brak opinii, że posunięcia Rezerwy Federalnej mogą doprowadzić do wyraźnej recesji w gospodarce, tym samym o tzw. "miękkim lądowaniu" będzie można zapomnieć.

Adobe Stock