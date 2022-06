Rynek nie wierzy w to, że uda się uniknąć recesji?

Wyraźne spadki odnotowała ropa naftowa, która ostatnio jest pod coraz większą presją obaw związanych z nadciągającą recesją. Ciekawe wnioski przynosi spojrzenie na rentowności amerykańskich obligacji - po cofnięciu w zeszłym tygodniu z okolic 3,50 proc. (10-letnie) rynek nie ma siły powrócić do zwyżek. To może sugerować, że rynek nie zakłada, aby FED miał zaskoczyć "jastrzębimi" posunięciami w najbliższych miesiącach - ścieżka przyszłych ruchów na stopach procentowych została nakreślona i jeżeli coś mogłoby się zmienić, to raczej w stronę mniejszego zacieśnienia w obawie przed recesją.

Optymistką pozostaje szefowa Departamentu Skarbu, Janet Yellen - pytanie, czy rzeczywiście tak myśli, czy po prostu musi, gdyż bardziej niż ekonomistką jest teraz politykiem. W jej opinii recesji w USA uda się uniknąć, nie jest też ona scenariuszem bazowym dla większości ekonomistów. W dzisiejszych zeznaniach Jerome Powella ważna będzie, zatem "gra słów". Szef FED rozpocznie swoje wystąpienie przed Komisją Bankową Senatu o godz. 15:30, ale przyjęło się, że tekst, który będzie przez niego odczytany, publikowany jest wcześniej - tym samym rynki zaczną reagować już około godz. 14:00. Później, kluczowa stanie się sesja pytań od senatorów i odpowiedzi. Można spodziewać się, że większość z nich będzie żywo zainteresowana tym, czy FED nie przestrzeli się z podwyżkami i nie sprowadzi recesji w 2023 r. Poza wystąpieniem Powella dzisiaj wieczorem warto będzie też zwrócić uwagę na planowane wystąpienie prezydenta Joe Bidena około godz. 20:00 - spekuluje się, że mają zostać ogłoszone decyzje ws. pakietu mającego na celu obniżenie cen benzyny m.in. poprzez wakacje podatkowe.

Dzisiaj dolar zyskuje wobec zdecydowanej większości walut. Widoczny tryb risk-off (inwestorzy zaczynają być niepewni, co do tego, jak zinterpretowane zostaną słowa szefa FED) przekłada się na największe spadki po stronie tzw. ryzykownych walut (NOK, AUD, NZD, GBP). W przestrzeni G-10 zyskuje tylko japoński jen. choć jest to kosmetyczna korekta jego wczorajszego osłabienia.

EURUSD - zawahanie...

EURUSD nie wykorzystał wczoraj okazji i nie spróbował wybić się ponad szczyt przy 1,06. W efekcie dzisiaj mamy naruszanie bariery 1,05. Karty znów rozdaje dolar, który może korzystać na rosnących obawach, co do zbliżającej się globalnej recesji. Euro nie pomagają mieszane opinie ze strony członków ECB odnośnie możliwego tempa podwyżek stóp procentowych (choć rynek ostatecznie może wymusić bardziej zdecydowane ruchy po wakacjach), ani też sygnały sugerujące, że ECB nie ma konkretnego pomysłu, jak poradzić sobie z ryzykiem defragmentacji na rynku długu, które w średnim i długim terminie może stanowić coraz większy problem.

Dzisiaj kluczowa będzie interpretacja popołudniowego wystąpienia szefa FED przed Kongresem, gdyż ustawi sentyment na większości aktywów. Technicznie wczorajsze zawahanie może prowadzić do kolejnej próby sprawdzenia okolic wsparcia przy 1,0350 w kolejnych dniach. Nie oznacza to jednak, że rynek może też nie spróbować przetestować linii spadkowej trendu nieco powyżej 1,06.