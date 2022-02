Na rynku futures na eurodolara spread między kontraktem na grudzień 2023 a kontraktem na grudzień 2025 roku pogłębił w poniedziałek ujemną wartość, co implikuje obniżkę stopy funduszy federalnych o prawie 25 pkt. bazowe w okresie dwóch lat.

Tymczasem po przeciwnej stronie rynku stóp maklerzy są przekonani, że Fed będzie szybciej podwyższał je niż dotychczas sygnalizował. Obecnie uwzględniają w cenach wzrost stóp o 75 pkt. bazowych do maja, co przy dwóch posiedzeniach do tego czasu oznacza iż jedna musiałaby wynosić 50 pkt. bazowych. Taka jednorazowa podwyżka uważana jest za „agresywną”, bo nie zdarzyła się od 2000 roku. Łącznie rynek spodziewa się wzrostu stóp o 200 pkt. bazowych do połowy 2023 roku, kiedy ma zakończyć się rozpoczęty w marcu obecnego roku cykl podwyżek.