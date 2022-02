Rynek odreagowuje, ale sytuacja pozostaje napięta

Po poniedziałkowej przecenie akcji spowodowanej wejściem rosyjskiego wojska do Donbasu, sytuacja na rynkach finansowych stopniowo się poprawia. We wtorek na europejskich parkietach przeważała zieleń, a pierwsze godziny środowego handlu przynoszą dalsze wzrosty. Niemiecki Dax wraca tym samym w rejon 15000 pkt., który do poniedziałku stanowił strefę wsparcia, a obecnie stał się oporem. Kontrakt terminowy na S&P500 wychodzi natomiast powyżej 4300 pkt.

Wczoraj poznaliśmy odpowiedź ze strony Zachodu na działania Rosji. Rynek uznał, że wprowadzone sankcje nie będą niosły za sobą większych negatywnych skutków gospodarczych. Odcinają Rosję od zewnętrznego finansowania i uderzają w osoby powiązane z Kremlem. Rynek odetchnął zatem z ulgą, niemniej jednak atmosfera cały czas pozostaje bardzo napięta. Zapowiadane w ubiegłym tygodniu rozmowy pomiędzy USA, a Rosją w obecnej sytuacji nie dojdą do skutku. Biden nie spotka się z Putinem. Trudno liczyć zatem, aby działania dyplomatyczne przyniosły znaczące załagodzenie sytuacji w najbliższym czasie. Zmienność może pozostawać na podwyższonym poziomie i wpływać na rynek w zależności od informacji jakie będą spływały z Ukrainy.