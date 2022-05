Rynek widzi 70 proc. szansy na kolejną podwyżkę w USA o 50 pkt. bazowych

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Kontrakty na stopę funduszy federalnych pokazują ok. 70 proc. szansy, że w czerwcu Fed także podwyższy stopy o 50 pkt. bazowych, informuje Reuters.

W środę Fed zdecydował o podwyższeniu stóp o 50 pkt. bazowych. Szef banku centralnego Jerome Powell powiedział na konferencji po ogłoszeniu decyzji, że podwyżki o 50 pkt. bazowych są „na stole” jeśli chodzi o kolejnych kilka posiedzeń. Zasygnalizował jednocześnie, że podwyżka o 75 pkt. bazowych nie jest rozważana. To zwiększyło przekonanie inwestorów, że w czerwcu stopy wzrosną znów o 50 pkt. bazowych, co oznacza, że główna wynosić będzie 1,25-1,50 proc. Kontrakty na stopy pokazują również, że rynek spodziewa się zacieśnienia o ponad 200 pkt. bazowych w tym roku, co oznacza iż na jego koniec główna będzie wynosić 2,9 proc.