Rynki testują pozytywny scenariusz

Nastroje rynku są wyraźnie mieszane, choć widoczna jest siła kupujących na giełdzie amerykańskiej. Sytuacja polityczna nie zmieniła się radykalnie w ciągu ostatniej doby, Rosja kontynuuje ofensywę na Ukrainie. Pozytywne sygnały płynące z amerykańskiej gospodarki wydają się dziś potwierdzać stanowisko Rezerwy Federalnej. Zdaniem Fed gospodarka USA jest dość silna, by poradzić sobie w obliczu zacieśniania polityki monetarnej. Jednak czy to wystarczy giełdom do utrzymania przewagi byków?

Rynki wydają się wciąż wyceniać pozytywny scenariusz jako prawdopodobny i ‘bagatelizują’ w pewnym sensie ryzyko spowolnienia gospodarczego. Sprzedający w ostatnich dniach nieskutecznie próbują zrównoważyć optymizm.