Rynki w czasach zarazy (LIVE)

8.19 Gospodarcze skutki ograniczenia popytu z Włoch na Polskę mogą być bardziej dotkliwe niż w przypadku Chin. Według szacunków ekonomistów PKO BP popyt z Włoch generuje ok. 1,8 proc. polskiej wartości dodanej, wobec 1 proc. dla Chin Szef WHO ocenił, że nie mamy jeszcze do czynienia z pandemią, chociaż wirus ma taki potencjał, a oświadczenie to przyczyniło się do pewnej stabilizacji nastrojów rynkowych, piszą ekonomiści w porannym komentarzu makro.

8.10 Administracja prezydenta Donalda Trumpa zwrócila się do Kongresu o 2,5 mld dolarów na walkę z koronawirusem, poinformował w poniedziałek Biały Dom. Ponad 1 mld dol. ma być przeznaczonych na prace nad szczepionką zwalczającą ten patogen.

The Coronavirus is very much under control in the USA. We are in contact with everyone and all relevant countries. CDC & World Health have been working hard and very smart. Stock Market starting to look very good to me!