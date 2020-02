Rynkowa panika zwiastuje przesilenie

Inwestorzy stracili wiarę w globalne ożywienie, jednak paradoksalnie może to być dobry moment do inwestowania pod jego nadejście.

Pierwszy raz od października ubiegłego roku pogorszyły się oczekiwania zarządzających aktywami co do globalnego wzrostu gospodarczego, inflacji oraz zysków spółek, wynika z lutowej ankiety BofA. Przewaga specjalistów oczekujących ożywienia w realnej gospodarce nad reprezentującymi przeciwny pogląd skurczyłasię połowę, sięgając 16 pkt proc. Schłodzenie nastrojów napędzały obawy przed konsekwencjami epidemii koronawirusa, które przełożyły się na załamanie oczekiwań co do koniunktury w Chinach. Przewaga zarządzających spodziewających się hamowania chińskiej gospodarki nad oczekującymi ożywienia sięgnęła 53 pkt proc., choć jeszcze miesiąc wcześniej w podobnej proporcji przeważali ci drudzy.