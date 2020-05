Ryzyko wiecznej stymulacji

Bank centralny robi to, co powinien — w kryzysie dostarcza pieniądz tym, którzy go najbardziej potrzebują. Istnieje jednak ryzyko, że ten mechanizm będzie wykorzystywany niezgodnie z pierwotnym celem — ostrzega Mikołaj Raczyński, dyrektor ds. zarządzania funduszami w Noble Funds TFI

„PB”: Polski Fundusz Rozwoju (PFR) i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) emitują obligacje, skupują je z rynku banki komercyjne, a także NBP. Czy polskiego programu luzowania ilościowego nie dało się skonstruować prościej?