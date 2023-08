Rząd dofinansuje fabrykę odświeżaczy

MTM Industries, który produkuje w Kaliszu odświeżacze powietrza, rozbuduje zakład kosztem 24,4 mln zł. Na ten projekt dostanie grant.

Kolejna firma z sektora MSP podpisała umowę na rządowy grant z programu wspierania inwestycji o kluczowym znaczeniu dla gospodarki. MTM Industries, firma, która na koniec ubiegłego roku zatrudniała 227 osób, otrzyma 1,9 mln zł w związku z inwestycją, która już trwa. Złożyła wniosek o grant w grudniu 2021 r., a międzyresortowy zespół rekomendował projekt do wsparcia we wrześniu 2022 r. Pieniądze zostaną wypłacone w trzech transzach: w tym roku prawie 1,2 mln zł, w przyszłym 320 tys. zł, a w 2025 r. 441,4 tys. zł. Firma zamierza zainwestować 24,4 mln zł. Już w ubiegłym roku wydała 14,9 mln zł, w tym będzie to 4 mln zł, a w przyszłym 4,9 mln zł na aktywa rzeczowe, a 560 tys. zł na wartości niematerialne i prawne. W związku z rozbudową zwiększy zatrudnienie o co najmniej 10 osób. Co najmniej 1 proc. kosztów obiecuje wydawać na badania i rozwój, a pracownikom zamierza zagwarantować 800 zł w ramach świadczeń pracowniczych.

MTM Industries jest producentem zapachów samochodowych marki Aroma Car. Firma powstała w 2008 r. Na początku produkowała wyłącznie odświeżacze zapachowe do aut, potem poszerzyła asortyment o kosmetyki samochodowe. MTM Industries ma własne laboratorium. W ubiegłym roku zatrudniała 85 pracowników umysłowych. Eksportuje do 60 krajów. W 2022 r. zwiększyła przychody z 87,5 do 88,9 mln zł, a zysk netto z 6,8 do 7,7 mln zł.

MTM Industries jest dziewiątą firmą, która w tym roku podpisała z Ministerstwem Rozwoju i Technologii umowę o grant na inwestycję. Wśród nich są tylko trzy zagraniczne, choć wcześniej granty dostawały głównie firmy spoza Polski. Inni polscy przedsiębiorcy z tego roku to Inforni, Polmotors, Sentrex, Prefabbricati i Mzuri World.

Inforni, spółka meblarska, w której zarządzie są menedżerowie związani wcześniej z Black Red White, a także współwłaściciel Interkresu, obiecuje podobnej, co MTM Industries, wysokości inwestycję: 24 mln zł, i otrzyma nieco wyższy grant: 2,9 mln zł. Polmotors włoży 30,8 mln zł w rozbudowę zakładu nadwozi w Bielsku-Białej i dostanie 2,2 mln zł grantu. Sentrex zainwestuje prawie 55 mln zł w rozbudowę fabryki papierowych torebek w Gogolinie i otrzyma 3 mln zł. Prefabbricati, spółka celowa generalnego wykonawcy Joka, zbuduje fabrykę konstrukcji żelbetowych za 24,1 mln zł, na co dostanie 2,4 mln zł grantu. Mzuri World, producent siewników, buduje w Śmielinie w województwie kujawsko-pomorskim fabrykę za 35 mln zł. Grant dla tej firmy wyniesie 3 mln zł.

Zdecydowanie więcej inwestują zagraniczne firmy. Uma Investments, producent czipsów Pringles, rozbuduje fabrykę w Kutnie kosztem 185,5 mln zł i zwiększy zatrudnienie z 561 do 586 osób. Erwin Hymer, niemiecko-amerykański producent kamperów, buduje fabrykę w Nowej Soli kosztem 148,5 mln zł i stworzy 221 miejsc pracy. Eurobox, producent tektury falistej i opakowań z tego materiału, wyda 104,6 mln zł na rozbudowę fabryki w Lublińcu, dzięki czemu zatrudni 25 osób.